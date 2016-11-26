На КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" выявлено товаров на сумму более 67 тыс гривен
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. На КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" выявлено товаров на сумму свыше 67 тыс. грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
При осуществлении контрольных мероприятий пограничники на КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" обнаружили товаров на общую сумму более 67 тыс. грн.
Груз из мяса, кофе, семена расторопши весом около 400 кг, гранитных плит граждане пытались переместить через линию разграничения с нарушением правил перевозки.
Напомним, в Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, которая предназначалась для использования в производстве фальсифицированного алкоголя.