На КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" выявлено товаров на сумму более 67 тыс гривен

При осуществлении контрольных мероприятий пограничники на КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" обнаружили товаров на общую сумму более 67 тыс. грн.

Груз из мяса, кофе, семена расторопши весом около 400 кг, гранитных плит граждане пытались переместить через линию разграничения с нарушением правил перевозки.

Напомним, в Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, которая предназначалась для использования в производстве фальсифицированного алкоголя.