На кордоні з Румунією відновили роботу пункту пропуску “Дякове”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На українсько-румунському кордоні відновили роботу КПП “Дякове”, яке сьогодні ж закривали через технічні негаразди. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДПСУ.
Цитата:
“Наразі з метою забезпечення здійснення прикордонного оформлення у пункті пропуску “Дякове” Держприкордонслужба організувала роботу пересувного комплексу прикордонного контролю. Роботу пункту пропуску відновлено”, - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Раніше сьогодні у ДПСУ повідомили, що на українсько-румунському кордоні через технічні негаразди тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску “Дякове”.
Додамо
Усього на державному кордоні України функціонує 230 пунктів пропуску та пунктів контролю. На кордоні з Румунією в України 10 пунктів пропуску.