На кордоні з Польщею утворилися черги з 670 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 8:00 вівторка на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 100 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 200 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 20, у ПП "Краковець - Корчова" - 100 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.