На границе с Польшей образовались очереди из 670 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 670 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 200 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 20, в ПП "Краковец - Корчева" - 100 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.