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На кордоні виявили тютюнових контрабандистів з веслами, човном і 40 ящиками сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Учора поблизу річки Західний Буг, по якій проходить лінія кордону, українські та польські прикордонники виявили контрабандистів сигарет, одного вдалось затримати. "Пачкарі" планували переплисти річку з 40 ящиками сигарет на човні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Незаконну оборудку контрабандистів зірвали українські та польські прикордонники учора після обіду поблизу річки Західний Буг, по якій проходить лінія кордону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що побачивши прикордонників, які здійснювали патрулювання місцевості, "пачкарі почали втікати". Аби їх затримати, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли вгору. У результаті, одну особу затримали, ще кільком вдалося втекти в бік населеного пункту Гуща.

Так, в ході спільних пошукових дій як з українського, так і з польського боку - виявлено сигарети загальною кількістю майже 40 ящиків. Також на місці перебування правопорушників виявлено гумовий човен та весла.

Наразі тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.

Як раніше повідомлялося в УНН, на кордоні зупинили вже 70 порушників карантину.

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