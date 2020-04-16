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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 18889 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На границе обнаружили табачных контрабандистов с веслами, лодкой и 40 ящиками сигарет

На границе обнаружили табачных контрабандистов с веслами, лодкой и 40 ящиками сигарет

Киев  •  УНН

 • 12699 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера вблизи реки Западный Буг, по которой проходит линия границы, украинские и польские пограничники обнаружили контрабандистов сигарет, одного из них удалось задержать. "Пачкари" планировали переплыть реку с 40 ящиками сигарет на лодке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Незаконную сделку контрабандистов сорвали украинские и польские пограничники вчера после обеда возле реки Западный Буг, по которому проходит линия границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что увидев пограничников, которые осуществляли патрулирование местности, "пачкари побежали". Чтобы их задержать, правоохранители осуществили предупредительные выстрелы вверх. В результате, один человек задержан, еще нескольким удалось сбежать в сторону населенного пункта Гуща.

Так, в ходе совместных поисковых действий как с украинской, так и с польской стороны - выявлены сигареты общим количеством около 40 ящиков. Также в месте нахождения правонарушителей выявлено резиновую лодку и весла.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к данному правонарушению лиц.

Как ранее сообщалось в УНН, на границе остановили уже 70 нарушителей карантина.

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