На границе обнаружили табачных контрабандистов с веслами, лодкой и 40 ящиками сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера вблизи реки Западный Буг, по которой проходит линия границы, украинские и польские пограничники обнаружили контрабандистов сигарет, одного из них удалось задержать. "Пачкари" планировали переплыть реку с 40 ящиками сигарет на лодке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Незаконную сделку контрабандистов сорвали украинские и польские пограничники вчера после обеда возле реки Западный Буг, по которому проходит линия границы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что увидев пограничников, которые осуществляли патрулирование местности, "пачкари побежали". Чтобы их задержать, правоохранители осуществили предупредительные выстрелы вверх. В результате, один человек задержан, еще нескольким удалось сбежать в сторону населенного пункта Гуща.
Так, в ходе совместных поисковых действий как с украинской, так и с польской стороны - выявлены сигареты общим количеством около 40 ящиков. Также в месте нахождения правонарушителей выявлено резиновую лодку и весла.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к данному правонарушению лиц.
Как ранее сообщалось в УНН, на границе остановили уже 70 нарушителей карантина.