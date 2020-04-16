На границе обнаружили табачных контрабандистов с веслами, лодкой и 40 ящиками сигарет

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера вблизи реки Западный Буг, по которой проходит линия границы, украинские и польские пограничники обнаружили контрабандистов сигарет, одного из них удалось задержать. "Пачкари" планировали переплыть реку с 40 ящиками сигарет на лодке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.