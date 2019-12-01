На Київщині зник священнослужитель: його розшукує поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція Київщини розшукує зниклого священослужителя. Відповідне повідомлення з’явилось сьогодні на Facebook-сторінці Національної поліції України, передає УНН.
У поліції повідомили прикмети розшукуваного: чоловік віком 45-ти років, спортивної статури, зріст близько 185 см, темно-русе волосся, сіро-зелені очі. Має вуса та бороду.
На момент зникнення, ймовірно, був одягнений у темну куртку та камуфльовані штани.
Правоохоронці закликають громадян у разі, якщо їм стало відомо про місцезнаходження чоловіка, повідомити про це на гарячу лінію поліції.
Як повідомляв УНН, Міграційна служба України у Польщі розшукала українця, який зник 22 роки тому.