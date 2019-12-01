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На Київщині зник священнослужитель: його розшукує поліція

На Київщині зник священнослужитель: його розшукує поліція

Київ • УНН

 • 13323 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція Київщини розшукує зниклого священослужителя. Відповідне повідомлення з’явилось сьогодні на Facebook-сторінці Національної поліції України, передає УНН.

У поліції повідомили прикмети розшукуваного: чоловік віком 45-ти років, спортивної статури, зріст близько 185 см, темно-русе волосся, сіро-зелені очі. Має вуса та бороду.

На момент зникнення, ймовірно, був одягнений у темну куртку та камуфльовані штани.

Правоохоронці закликають громадян у разі, якщо їм стало відомо про місцезнаходження чоловіка, повідомити про це на гарячу лінію поліції.

Як повідомляв УНН, Міграційна служба України у Польщі розшукала українця, який зник 22 роки тому.

Українські Національні Новини

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