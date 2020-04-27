На Київщині змінили керівництво департаменту охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині було прийнято рішення про зміну керівництва обласного департаменту охорони здоров’я. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Повідомляю що 24 квітня, у п’ятницю прийнято рішення про зміну керівництва обласного департаменту охорони здоров’я. Це рішення ухвалене через низку недопрацювань у поточній діяльності департаменту, у тому числі затягування із закупівлями для медичних потреб за кошти обласного бюджету, в тому числі засобів індивідуального захисту", - сказав Володін.
Він підкреслив, що проведення закупівель і укладення договорів – це виключний обов’язок департаменту, як головного розпорядника коштів.
"А також відсутність системної роботи з профільними обласними закладами та комісіями обласної ради, зволікання з підготовкою розподілу субвенції на заклади охорони здоров’я, в тому числі для доплат медикам… Також відсутність ефективної організаційно-координаційної ролі департаменту в умовах протидії поширенню коронаірусу", - додав т.в.о. голови ОДА.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні стало відомо що заступника глави Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака було звільнено з посади.