На Київщині підвищився рівень заробітної плати – В.Соболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середній розмір заробітної плати штатних працівників Київщини майже у 4 рази перевищив рівень мінімальної зарплати та становить 5 350 грн. Про це повідомив депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв, передає УНН.
“Маємо підвищення рівня зарплат на 2,5% у порівнянні з серпнем поточного року. Збільшення оплати праці відбулося в більшості видів економічної діяльності: від 0,2% в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів до 28,9% у транспорті.
Разом з тим, на превеликий жаль, маємо негативну динаміку у науковій та технічній сфері. На сьогоднішній день, зменшення рівня зарплат у цій галузі незначне, лише 0,2%, проте їй варто приділяти увагу та пильнувати подальші зміни”, - зазначив В.Соболєв.
Крім того він повідомив, які професії найбльш оплачувані на Київщині.
“Найбільш оплачувана праця на підприємствах складського господарства та виробництва фармацевтичних препаратів, значно нижчою залишалася заробітна плата на підприємствах сфери текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри”, - зазначив депутат Київської обласної ради В.Соболєв.