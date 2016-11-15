На Киевщине повысился уровень заработной платы - В.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средний размер заработной платы штатных работников Киевской области почти в 4 раза превысил уровень минимальной зарплаты и составляет 5350 грн. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.
"Есть повышение уровня зарплат на 2,5% по сравнению с августом текущего года. Увеличение оплаты труда произошло в большинстве видов экономической деятельности: от 0,2% в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов до 28,9% в транспорте.
Вместе с тем, к сожалению, имеем отрицательную динамику в научной и технической сфере. На сегодняшний день, снижение уровня зарплат в этой области незначительно, лишь 0,2%, однако ей следует уделять внимание и следить за дальнейшими изменения ", - отметил В.Соболев.
Кроме того, он сообщил, какие профессии наиболие оплачиваемые в Киевской области.
"Наиболее оплачиваемый труд на предприятиях складского хозяйства и производства фармацевтических препаратов, значительно ниже оставалась заработная плата на предприятиях сферы текстильного производства, производства одежды, кожи", - отметил депутат Киевского областного совета В.Соболев.