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На Киевщине повысился уровень заработной платы - В.Соболев

На Киевщине повысился уровень заработной платы - В.Соболев

Киев • УНН

 • 8320 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средний размер заработной платы штатных работников Киевской области почти в 4 раза превысил уровень минимальной зарплаты и составляет 5350 грн. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.

"Есть повышение уровня зарплат на 2,5% по сравнению с августом текущего года. Увеличение оплаты труда произошло в большинстве видов экономической деятельности: от 0,2% в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов до 28,9% в транспорте.

Вместе с тем, к сожалению, имеем отрицательную динамику в научной и технической сфере. На сегодняшний день, снижение уровня зарплат в этой области незначительно, лишь 0,2%, однако ей следует уделять внимание и следить за дальнейшими изменения ", - отметил В.Соболев.

Кроме того, он сообщил, какие профессии наиболие оплачиваемые в Киевской области.

"Наиболее оплачиваемый труд на предприятиях складского хозяйства и производства фармацевтических препаратов, значительно ниже оставалась заработная плата на предприятиях сферы текстильного производства, производства одежды, кожи", - отметил депутат Киевского областного совета В.Соболев.

Украинские Национальные Новости

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