На Київщині оголосили комендантську годину, подекуди - посилену
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Київській області оголошена комендантська година з 21:00 10 квітня до 06:00 11 квітня. Виняток - Гостомельська селищна рада та місто Ірпінь, там діє посилена комендантська година, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише УНН.
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Так, з його слів, на території Гостомельської селищної ради тимчасові обмеження діятимуть до 6:00 години 14 квітня, у місті Ірпінь – до 9:00 11 квітня.
Голова ОВА нагадав, що комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виключення – за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка.
"Уже понад тиждень триває ліквідація наслідків перебування російських загарбників у населених пунктах Київщини. У деяких районах продовжуються роботи з розмінування, фіксації звірств орків та розбирання завалів. Прошу мешканців дотримуватися тимчасових обмежень, які обласна та місцева влада вводить на окремих територіях. Наша мета – якнайшвидше повернути життя в усі куточки Київщини, зробити населені пункти придатними для масового повернення мешканців", – зауважив Павлюк.
Нагадаємо
В Одесі та області на вихідні запровадять "затяжну" комендантську годину - з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року.