На Київщині може бути гучно: сапери знищують вибухонебезпечні предмети - ОВА

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“Увага, у Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 18 серпня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові”, - написали в ОВА.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 серпня, що у нашій державі 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.