На Київщині може бути гучно: сапери знищують вибухонебезпечні предмети - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мешканців Київської області попереджають про гучні звуки вибухів, які вони можуть почути. Такі звуки пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram, інформує УНН.
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“Увага, у Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 18 серпня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові”, - написали в ОВА.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив 12 серпня, що у нашій державі 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.