На Киевщине может быть громко: саперы уничтожают взрывоопасные предметы - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Жителей Киевской области предупреждают о громких звуках взрывов, которые они могут услышать. Такие звуки связаны с уничтожением взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram, информирует УНН.
Детали
“Внимание, в Вышгородском районе может быть шумно. Сегодня, 18 августа, в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие – работы плановые”, - написали в ОВА.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 августа, что в нашем государстве 174 тысячи квадратных километров потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.