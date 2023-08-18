На Киевщине может быть громко: саперы уничтожают взрывоопасные предметы - ОВА

Детали

“Внимание, в Вышгородском районе может быть шумно. Сегодня, 18 августа, в районе проводят уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие – работы плановые”, - написали в ОВА.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 августа, что в нашем государстве 174 тысячи квадратных километров потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.