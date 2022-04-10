На Київщині через річку Ірпінь збудували насипний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Через річку Ірпінь у Київській області в районі села Романівка збудували насипний міст. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, пише УНН.
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"Як і обіцяли за тиждень збудували насипний міст через річку Ірпінь в районі с. Романівка. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста", - повідомив Павлюк.
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Зі слів очільника обласної ОВА, на черзі - міст біля села Стоянка. Павлюк зазначив, що на його побудову потрібно буде більше часу.
Нагадаємо
У Київській області оголошена комендантська година з 21:00 10 квітня до 06:00 11 квітня. Виняток - Гостомельська селищна рада та місто Ірпінь, там діє посилена комендантська година.