На Київ насувається гроза: влада випустила попередження

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 серпня у столиці очікується гроза, з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомили УНН у КМДА.

Цитата:

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 серпня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)”, — вказали у КМДА.

Деталі

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо влада порадила негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах порадили звертатися до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор”.

Українські Національні Новини

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