На Кіровоградщині в ставку знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Рятувальники у селі Павлиш Кіровоградської області дістали тіло чоловіка зі ставка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.
"Сьогодні о 06:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у ставку села Павлиш Онуфріївського району виявлене тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою човна та мотузки вилучили тіло загиблого з водойми та доставили на берег. Ним виявився місцевий житель 1945 року народження. Обставини загибелі чоловіка наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області з водойми дістали автомобіль, у якому було тіло чоловіка.