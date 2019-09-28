В Кировоградской области в ставке нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Спасатели в селе Павлыш Кировоградской области достали тело мужчины из ставка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.
"Сегодня в 6:58 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в пруду села Павлыш Онуфриевского района обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью лодки и веревки изъяли тело погибшего из водоема и доставили на берег. Им оказался местный житель 1945 года. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Напомним, в Бориспольском районе Киевской области из водоема достали автомобиль, в котором было тело мужчины.