На Хмельниччині лунають вибухи
Київ • УНН
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги в ніч на 14 червня були чутні вибухи: місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, а Військово-повітряні сили попереджали про загрозу появи ударних безпілотників у цьому районі.
У ніч на 14 червня під час повітряної тривоги жителі Хмельниччини могли чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 01:16, жителі області могли чути звуки вибухів. Про загрозу застосування ударних беспілотнків на Хмельниччині у Повітряних Силах повідомили о 02:15.
У Запоріжжі лунають вибухи14.06.24, 01:44 • 115415 переглядiв