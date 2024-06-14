У Запоріжжі лунають вибухи
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи в Запоріжжі, Україна, з можливим ракетним ударом і високою загрозою російських повітряних атак.
У Запоріжжі пролунали вибухи, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Повітряні Сили повідомили про запущену ракету на Запоріжжя.
Моніторингові канали повідомляють про ймовірний Іскандер-М, який летів на Запоріжжя.
В Україні у низці областей триває повітряна тривога, є висока загроза бойового застосування російських винищувачів ТУ95 МС, повідомили Повітряні Сили.