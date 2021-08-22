На Херсонщині зафіксували 45 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 45 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померли 1 230 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
Цитата
“За останню добу проведено 456 ПЛР-досліджень, 52 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 474 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 45 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з них 29 жінок та 16 чоловіків. З них 3 дітей.”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що стан хворих задовільний: “38 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб".
Зазначається, що за добу померли три людини. Мали пневмонію та Covid-19.
Також в області зафіксовано 33 одужання.
“Тож наразі в області 37 429 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—35 149 людей побороли недуг;
—1050 людей інфіковано COVID-19;
—1 230 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 273 558 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 432 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.