На Харківщині четверо людей згоріли живцем через лісову пожежу
Київ • УНН
У Харківській області 4 людини згоріли живцем, 2 отримали опіки внаслідок лісової пожежі. Знищено понад 1000 будинків, евакуйовано 60 осіб. Причиною могли стати російські обстріли.
У Харківській області четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді, ще двоє - мають опіки. Знищено понад тисячу будинків. Про це 3 жовтня розповів начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.
Згоріло ціле селище - більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами
За його словами, вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки.
Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.
Наразі правоохоронці розслідують цю справу, невдовзі встановлять причину пожежі. Не виключають, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли.
Армія рф вранці обстріляла селище на Харківщині: троє постраждалих03.10.24, 09:15 • 14811 переглядiв