На Харьковщине четыре человека сгорели заживо из-за лесного пожара
Киев • УНН
В Харьковской области 4 человека сгорели заживо, 2 получили ожоги в результате лесного пожара. Уничтожено более 1000 домов, эвакуированы 60 человек. Причиной могли стать российские обстрелы.
В Харьковской области четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде, еще двое - имеют ожоги. Уничтожено более тысячи домов. Об этом 3 октября рассказал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.
Сгорел целый поселок - более тысячи домов уничтожено из-за лесного пожара. Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами
По его словам, огонь снова пришел из Донецкой области - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Пожар охватил ландшафтный парк «Червонооскольский», а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги.
Также в лесу и вблизи него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы.
Сейчас правоохранители расследуют это дело, вскоре установят причину пожара. Не исключают, что лес в Донецкой области загорелся из-за российских обстрелов.
Армия рф утром обстреляла поселок на Харьковщине: трое пострадавших3 октября 2024, 06:15 • 11589 просмотров