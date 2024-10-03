На Харьковщине четыре человека сгорели заживо из-за лесного пожара

В Харьковской области четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде, еще двое - имеют ожоги. Уничтожено более тысячи домов. Об этом 3 октября рассказал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Сгорел целый поселок - более тысячи домов уничтожено из-за лесного пожара. Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами - написал Болвинов в Facebook.

По его словам, огонь снова пришел из Донецкой области - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Пожар охватил ландшафтный парк «Червонооскольский», а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги.

Также в лесу и вблизи него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы.

Сейчас правоохранители расследуют это дело, вскоре установят причину пожара. Не исключают, что лес в Донецкой области загорелся из-за российских обстрелов.

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