На Харківщині стався спалах COVID-19 у психіатричній лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Харківщині на COVID-19 захворіло 11 осіб з Обласної психіатричної лікарні №1. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає УНН.
“Статистика недільного ранку. Сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків маємо власний антирекорд. За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів. Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів)”, - написав Олексій Кучер.
За його словами, 75 осіб з позитивним результатом тесту COVID-19 госпіталізовано, 55 перебуває на самоізоляції. Серед госпіталізованих – 1 людина перебуває в реанімації на кисневій масці.
Також він зазначив, що 105 осіб з підозрою на COVID-19 госпіталізовано, а 24 особи перебувають на самоізоляції.
”Отже, підсумок: за весь період зареєстровано 359 випадків підозри на COVID-19 (+41 за останню добу), з них: 147 підтверджено, 83 спростовано, 15 хворих одужало, 2 хворих померло”, - додав Олексій Кучер.
Нагадаємо, в Україні від пандемії COVID-19 померло вже 209 людей.