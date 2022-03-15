На Харківщині під завалами виявили ще 7 загиблих через ворожі удари
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Харківщині за минулу добу під завалами виявили ще 7 загиблих через ворожі удари у Харкові та Ізюмському районі. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Так, уночі, близько 23:30, ворожі снаряди завдали шкоди торговельним майданчикам та житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили біля 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби ДСНС.
Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.
Доповнення
У Харкові внаслідок обстрілів окупантами знищено понад 600 будинків.