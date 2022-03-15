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В Харьковской области под завалами обнаружили еще 7 погибших из-за вражеских ударов

В Харьковской области под завалами обнаружили еще 7 погибших из-за вражеских ударов

Киев • УНН

 • 73290 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Харьковской области за минувшие сутки под завалами обнаружили еще 7 погибших из-за вражеских ударов в Харькове и Изюмском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также Изюмском районе области. В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Отыскали и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших", - говорится в сообщении.

Детали

Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

Так, ночью, около 23:30, вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС совершили 34 выезда на обезвреживание артиллерийских боеприпасов, которые не разорвались.

Дополнение

В Харькове в результате обстрелов оккупантами уничтожено более 600 домов.

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