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На Google подали позов, який зобов'язує компанію виплатити 4,2 мільярдів доларів

На Google подали позов, який зобов'язує компанію виплатити 4,2 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 490284 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Проти компанії Google було подано позов про стягнення 4,2 млрд доларів США у вигляді компенсації видавцям за їх втрачений дохід, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У заяві колишнього редактора з технологій Guardian Чарльза Артура стверджується, що Google незаконно використала панівне становище в онлайн-рекламі та таким чином, видавці могли отримати від неї менше прибутку.

У Google заявили, що активно боротиметься зі "спекулятивними та опортуністичними" діями. Це другий подібний позов після того, як аналогічна справа була порушена у листопаді.

Заяву зробив колишній директор Ofcom Клаудіо Поллак, який вимагає від технологічного гіганта відшкодування збитків у розмірі до 13,6 млрд фунтів стерлінгів.

Доповнення

Випадки стосуються рекламної технології — adtech — яка за секунду вирішує, які рекламні оголошення онлайн побачать споживачі, скільки вони коштуватимуть і скільки зароблять видавці.

Стверджується, що через зловживання компанії своїм становищем було завищено ціни на рекламні послуги, а доходи видавців від продажу реклами незаконно зменшено.

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