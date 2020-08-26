На фоні пандемії у Техасі та Луїзіані понад півмільйона осіб евакуюють через урагани
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Влада штатів Техас і Луїзіана наказала евакуюватися приблизно 585 тис. місцевих жителів у зв’язку з наближенням урагану “Лаура”, який поки знаходиться в Мексиканській затоці. Про це повідомило у вівторок агентство Associated Press, передає УНН.
Як воно зазначає, близько 385 тис. осіб повинні покинути прибережні міста в Техасі, близько 200 тис. — в Луїзіані.
У вівторок тропічний шторм “Лаура” посилився до урагану. Швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 33,5 м/с і продовжує рости. Ураган рухається на північний захід зі швидкістю 7,1 м/с.
Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами США, “Лаура” досягне узбережжя Техасу і Луїзіани в середу. До цього часу ураган може посилитися до третього ступеня з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона. Це означає, що мова йде про пориви вітру такої сили, при яких можуть бути повалені дерева, пошкоджено будівлям.
Агентство Reuters призвело дані Міністерства внутрішніх справ США, згідно з якими через наближення урагану обсяги видобутку нафти в районі Мексиканської затоки тимчасово скоротяться приблизно на 1,56 млн барелів на добу.
Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку — з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.