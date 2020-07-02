На Донеччині зафіксовано вже 571 випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір середи зафіксовано 16 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 571 інфікований. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"+16 випадків СOVID-19 за добу, 1 липня, зареєстровано на Донеччині:
- 7 у Маріуполі (4-річний хлопчик, чоловіки 28, 37 і 42 років та жінки 24, 54, 66 років);
- 1 у Нікольському районі (45-літня жінка);
- 2 у Краматорську (мешканці інших міст - Харкова та Кропивницького);
- 6 у Слов'янську (жінки 42, 46, 47, 58, 59, 80 років)", - написав Кириленко.
Він додав, що загалом з початку карантину в Донецькій області лабораторно підтверджено 571 випадок коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 44 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1173 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.