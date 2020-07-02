В Донецкой области зафиксирован уже 571 случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер среды зафиксировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 571 инфицированный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“+16 случаев СOVID-19 за сутки, 1 июля, зарегистрировано в Донецкой области:
— 7 в Украине (4-летний мальчик, мужчины 28, 37 и 42 лет и женщины 24, 54, 66 лет);
— 1 в Никольском районе (45-летняя женщина);
— 2 в Краматорске (жители других городов — Харькова и Кропивницкого);
— 6 в Славянске (женщины 42, 46, 47, 58, 59, 80 лет)”, — написал Кириленко.
Он добавил, что в целом с начала карантина в Донецкой области лабораторно подтверждено 571 случай коронавирусной болезни.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 44 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1173 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.