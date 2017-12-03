На Донеччині водій позашляховика збив двох підлітків на пішохідному переході

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Водій автомобіля MazdaCX-7 скоїв наїзд на двох дівчаток 12 та 14 років, які переходили дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП діти отримали тілесні ушкодження, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Покровську. Автомобіль під керуванням 29-річного місцевого мешканця скоїв наїзд на двох неповнолітніх дітей, коли ті перетинали дорогу на пішохідному переході. Постраждалим була надана медична допомога.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля збив двох дівчат на пішохідному переході.

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