На Донеччині водій позашляховика збив двох підлітків на пішохідному переході
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Водій автомобіля MazdaCX-7 скоїв наїзд на двох дівчаток 12 та 14 років, які переходили дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП діти отримали тілесні ушкодження, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Покровську. Автомобіль під керуванням 29-річного місцевого мешканця скоїв наїзд на двох неповнолітніх дітей, коли ті перетинали дорогу на пішохідному переході. Постраждалим була надана медична допомога.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у столиці на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля збив двох дівчат на пішохідному переході.