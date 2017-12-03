В Донецкой области водитель внедорожника сбил двух подростков на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Покровске. Автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, когда те пересекали дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в столице на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля сбил двух девушек на пешеходном переходе.