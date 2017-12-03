В Донецкой области водитель внедорожника сбил двух подростков на пешеходном переходе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Водитель автомобиля MazdaCX-7 совершил наезд на двух девочек 12 и 14 лет, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП дети получили телесные повреждения, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Покровске. Автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, когда те пересекали дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, в столице на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля сбил двух девушек на пешеходном переходе.