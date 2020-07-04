На Донеччині виявили лише два нових випадки COVID-19

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КИЇВ. 3 липня. УНН. В Донецькій області станом на вечір п'ятниці зафіксовано лише два нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Всього в області зафіксовано 599 інфікованих. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

"Краматорськ і Маріуполь - у цих містах лабораторно підтверджено по одному новому випадку COVID-19 протягом цієї доби, 3 липня", - написав Кириленко.

Він розповів, що були інфіковані дві жінки - 44 і 38 років. "Обидві - з кола контактних осіб, у яких наявність вірусу була підтверджена раніше", - додав очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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