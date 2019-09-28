На Донеччині "мінували" будівлі суду та міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Поліція Донеччини розшукує псевдомінера, який сьогодні зранку анонімно повідомив про закладену вибухівку у міських радах Слов’янська і Краматорська, а також у Краматорському міському суді. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"До поліції надійшли анонімні повідомлення про закладену вибухівку у міських радах Слов’янська і Краматорська, а також Краматорському міському суді. Поліцейські та рятувальники обстежили усі об’єкти. Жодних вибухових пристроїв не виявлено. За фактами погрози вибухом відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Інформація про загрозу вибуху надійшла на електронну пошту Слов’янського та Краматорського відділів поліції сьогодні зранку. Анонім вказав, що у Краматорську заміновано будівлі суду та міської ради. З іншої електронної адреси повідомили про вибуховий пристрій в урні біля Слов’янської міської ради.
"Будівлі та прилеглу територію оточили та ретельно обстежили за участі вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками. Вибухових пристроїв не виявлено. Небезпеки немає. Поліція вживає заходів щодо встановлення особи псевдомінера", - йдеться в повідомленні.
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