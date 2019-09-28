В Донецкой области "минировали" здания суда и горсовета

"В полицию поступили анонимные сообщения о заложенной взрывчатке в городских советах Славянская и Краматорска, а также Краматорском городском суде. Полицейские и спасатели обследовали все объекты. Никаких взрывных устройств не обнаружено. По фактам угрозы взрывом возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту Славянского и Краматорского отделов полиции сегодня утром. Аноним указал, что в Краматорске заминированно здания суда и городского совета. С другой электронной почты сообщили о взрывном устройстве в урне возле Славянского городского совета.

"Здания и прилегающую территорию оцепили и тщательно обследовали с участием взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Взрывных устройств не обнаружено. Опасности нет. Полиция принимает меры по установлению личности псевдоминера", - говорится в сообщении.

Напомним, одесские правоохранители задержали злоумышленника, который предоставил ложную информацию о заминировании железнодорожного вокзала.