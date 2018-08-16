На Донеччині чоловіку за потрійне вбивство загрожує довічне

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 12085 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 27376 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 42463 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53627 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86858 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68622 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80339 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94580 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87600 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182311 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6752 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5768 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10405 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4954 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10701 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 42464 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182312 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337580 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271597 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381785 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3512 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4954 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53627 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19329 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24474 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

На Донеччині чоловіку за потрійне вбивство загрожує довічне

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У м.Слов’янськ чоловіка судитимуть за навмисне вбивство трьох осіб. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

На Донеччині чоловіку за потрійне вбивство загрожує довічне

"Слов'янська місцева прокуратура завершила слідство щодо 29-річного раніше судимого місцевого мешканця, який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п.1, 9,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція даних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 13 квітня 2018 року чоловік разом з товаришем прийшов у гості до знайомого та його співмешканки, де вони вчотирьох вживали спиртні напої. Під час застілля один із гостей посварився з господарями та вирішив підпалити будинок. Упевнившись,  що співмешканці знаходяться у стані сильного алкогольного сп’яніння та не можуть самостійно пересуватися, чоловік за допомогою запальнички підпалив штори на вікнах та залишив будинок разом із товаришем.

Згодом, з метою замести сліди злочину, він вирішив позбавити життя свідка злочину. Поваливши приятеля на землю, злоумисник завдав йому каменем чисельних ударів по голові і тулубу, від чого той помер на місці. Відтягнувши труп подалі у поле, чоловік з місця злочину втік.

Після затримання, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання правопорушника виявлено та вилучено боєприпаси, які він незаконно зберігав.

У даний час обвинувальний акт затверджено прокуратурою і направлено до Слов’янського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 15 серпня у Маріуполі чоловіку дали довічне за вбивство двох жінок мотузкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05