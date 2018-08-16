На Донеччині чоловіку за потрійне вбивство загрожує довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У м.Слов’янськ чоловіка судитимуть за навмисне вбивство трьох осіб. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Слов'янська місцева прокуратура завершила слідство щодо 29-річного раніше судимого місцевого мешканця, який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п.1, 9,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція даних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що 13 квітня 2018 року чоловік разом з товаришем прийшов у гості до знайомого та його співмешканки, де вони вчотирьох вживали спиртні напої. Під час застілля один із гостей посварився з господарями та вирішив підпалити будинок. Упевнившись, що співмешканці знаходяться у стані сильного алкогольного сп’яніння та не можуть самостійно пересуватися, чоловік за допомогою запальнички підпалив штори на вікнах та залишив будинок разом із товаришем.
Згодом, з метою замести сліди злочину, він вирішив позбавити життя свідка злочину. Поваливши приятеля на землю, злоумисник завдав йому каменем чисельних ударів по голові і тулубу, від чого той помер на місці. Відтягнувши труп подалі у поле, чоловік з місця злочину втік.
Після затримання, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання правопорушника виявлено та вилучено боєприпаси, які він незаконно зберігав.
У даний час обвинувальний акт затверджено прокуратурою і направлено до Слов’янського міськрайонного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, 15 серпня у Маріуполі чоловіку дали довічне за вбивство двох жінок мотузкою.