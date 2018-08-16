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В Донецкой области мужчине за тройное убийство грозит пожизненное

Киев • УНН

 • 8864 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В г.Славянск мужчину будут судить за умышленное убийство трех человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области мужчине за тройное убийство грозит пожизненное

“Славянская местная прокуратура завершила следствие в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.1, 9,13 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 13 апреля 2018 года мужчина вместе с товарищем пришел в гости к знакомому и его сожительнице, где они вчетвером употребляли спиртные напитки. Во время застолья один из гостей поссорился с хозяевами и решил поджечь дом. Удостоверившись, что сожители находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могут самостоятельно передвигаться, мужчина с помощью зажигалки поджег шторы на окнах и покинул дом вместе с товарищем.

Впоследствии, с целью замести следы преступления, он решил лишить жизни свидетеля преступления. Повалив приятеля на землю, злоумышленник нанес ему камнем многочисленные удары по голове и туловищу, от чего тот скончался на месте. Оттянув труп подальше в поле, мужчина с места преступления скрылся.

После задержания, во время санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя были обнаружены и изъяты боеприпасы, которые он незаконно хранил.

В настоящее время обвинительный акт утвержден прокуратурой и направлен в Славянский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 15 августа в Мариуполе мужчине дали пожизненное за убийство двух женщин веревкой.

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