На Донбасі снайпер бойовиків поранив українського військового

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"... збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

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Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я воїна - важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Троє військових були поранені.