На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На Донбассе во время вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток".
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"... вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Воина оперативно доставлено в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Состояние здоровья воина - тяжелое.
На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним
За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Трое военных были ранены.