На Донбасі пропуск громадян у новому році досі відбувається лише на двох КПВВ

"Усі КПВВ на лінії розмежування за розпорядженням командувача об’єднаних сил функціонують щоденно з 8:00 до 16:00. Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Пропуск громадян здійснюється лише у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щоденно та "Новотроїцьке" - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти дозволяють рух зі свого боку. Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили у КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованого Луганська – 3470 осіб, на контрольовану територію – 2688 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що через КПВВ "Новотроїцьке" протягом тижня 108 громадян та 16 транспортних засобів прослідували у бік тимчасово окупованої Донеччини. Водночас, 69 осіб та 13 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

"Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними та гуманітарними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхав 1 вантажний автомобіль від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено господарське обладнання", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, станом на кінець минулого року, пропуск громадян здійснювався лише у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".