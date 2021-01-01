На Донбасі пропуск громадян у новому році досі відбувається лише на двох КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Наразі фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Усі КПВВ на лінії розмежування за розпорядженням командувача об’єднаних сил функціонують щоденно з 8:00 до 16:00. Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Пропуск громадян здійснюється лише у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щоденно та "Новотроїцьке" - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти дозволяють рух зі свого боку. Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили у КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованого Луганська – 3470 осіб, на контрольовану територію – 2688 осіб", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що через КПВВ "Новотроїцьке" протягом тижня 108 громадян та 16 транспортних засобів прослідували у бік тимчасово окупованої Донеччини. Водночас, 69 осіб та 13 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.
"Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними та гуманітарними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхав 1 вантажний автомобіль від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено господарське обладнання", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, станом на кінець минулого року, пропуск громадян здійснювався лише у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".