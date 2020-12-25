На Донбасі пропуск громадян досі проходить лише на двох КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Наразі фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Усі КПВВ на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щоденно та "Новотроїцьке" - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованого Луганська – 6 630 осіб, на контрольовану територію – 4 873 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 272 громадянина та 38 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої Донеччини. Водночас 115 осіб та 21 транспортний засіб перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.
"Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 17 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”.