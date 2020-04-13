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На Дніпропетровщині за вихідні виявили 5 нових випадків захворювання на COVID-19

На Дніпропетровщині за вихідні виявили 5 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 10933 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Дніпропетровщині за вихідні виявили 5 нових випадків захворювання на COVID-19, станом на 13 квітня перевірили 1089 людей, у 60 з них — позитивний результат. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“Цими вихідними в області виявили 5 нових випадків коронавірусу. ПЛР-дослідження підтвердили COVID-19 у трьох мешканців Дніпра, а також у жителів Новомосковська та Кам’янського. Загалом вже перевірили понад тисячу людей”, — розповів він.

Зазначається, що станом на 13 квітня, на Дніпропетровщині — 60 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. П’ятеро мешканців вже одужали.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.

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