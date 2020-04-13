В Днепропетровской области за выходные обнаружили 5 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепропетровской области за выходные обнаружили 5 новых случаев заболевания COVID-19, по состоянию на 13 апреля проверили 1089 человек в 60 из них — положительный результат. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс служба Днепропетровской ОГА.
“В эти выходные в области обнаружили 5 новых случаев коронавируса. ПЦР-исследования подтвердили COVID-19 в трех жителей Днепра, а также у жителей Новомосковска и Каменского. В общем уже проверили более тысячи человек”, — рассказал он.
Отмечается, что по состоянию на 13 апреля, в Днепропетровской области — 60 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Пятеро жителей уже выздоровели.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.