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На Дніпропетровщині у поминальні дні закрили кладовища

На Дніпропетровщині у поминальні дні закрили кладовища

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Дніпропетровщині у поминальні дні закрили основні кладовища. На входах встановили поліцейські патрулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“У поминальні дні основні кладовища на Дніпропетровщині закрили. Всюди на входах – поліцейські патрулі. Як виконуються обмеження, прийняті в області через коронавірус, перевіряє інспекція від облдержадміністрації”, - сказав голова ОДА Олександр Бондаренко.

Він додав, ще доступ до кладовищ обмежили, щоб не допустити масових скупчень людей під час карантину. Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з питань ТЕБ і НС. До міст області виїхали бригади з ОДА, аби проінспектувати виконання обмежувальних настанов. Шість бригад мають перевірити Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове. Загалом у цих містах перевірять 20 кладовищ.

Вказано, що на Дніпропетровщині виявили 294 випадки захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, ПЦУ закликала вірян перенести поминальні дні на червень.

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