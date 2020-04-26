На Дніпропетровщині у поминальні дні закрили кладовища
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Дніпропетровщині у поминальні дні закрили основні кладовища. На входах встановили поліцейські патрулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“У поминальні дні основні кладовища на Дніпропетровщині закрили. Всюди на входах – поліцейські патрулі. Як виконуються обмеження, прийняті в області через коронавірус, перевіряє інспекція від облдержадміністрації”, - сказав голова ОДА Олександр Бондаренко.
Він додав, ще доступ до кладовищ обмежили, щоб не допустити масових скупчень людей під час карантину. Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з питань ТЕБ і НС. До міст області виїхали бригади з ОДА, аби проінспектувати виконання обмежувальних настанов. Шість бригад мають перевірити Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове. Загалом у цих містах перевірять 20 кладовищ.
Вказано, що на Дніпропетровщині виявили 294 випадки захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, ПЦУ закликала вірян перенести поминальні дні на червень.