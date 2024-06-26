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Наразі електронних повісток бути не може - Веніславський

Київ • УНН

 • 18796 перегляди

За словами Федора Веніславського, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на даний момент не може бути електронних повісток до суду, і немає планів вносити зміни до законів для їх введення.

Наразі електронних повісток бути не може - Веніславський

Питання запровадження електронних повісток наразі взагалі не стоїть. Також планів вносити зміни до законів, які б передбачали запровадження електронних повісток, на даний момент немає.

Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Деталі

Коли в Комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки розглядався законопроєкт, ми дискутували протягом декілька місяців над усіма сенситивними питаннями. Одне з таких питань було можливість, або неможливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікацій. Було ухвалено консенсуальне рішення, що на даний момент це є передчасним. Це питання на даний момент взагалі не стоїть. Завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроєкту серед усіх політичних сил, тому і позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція Офісу президента, президента на даний момент електронних повісток бути не може

- сказав Веніславський.

Він додав, що планів вносити зміни до законів, які би передбачали запровадження електронних повісток, на даний момент немає.

Нагадаємо

У застосунку "Резерв+" немає функціоналу надсиланням електронних повісток. Поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде. 

Павло Башинський

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