Наразі електронних повісток бути не може - Веніславський
Київ • УНН
За словами Федора Веніславського, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на даний момент не може бути електронних повісток до суду, і немає планів вносити зміни до законів для їх введення.
Питання запровадження електронних повісток наразі взагалі не стоїть. Також планів вносити зміни до законів, які б передбачали запровадження електронних повісток, на даний момент немає.
Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Деталі
Коли в Комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки розглядався законопроєкт, ми дискутували протягом декілька місяців над усіма сенситивними питаннями. Одне з таких питань було можливість, або неможливість оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікацій. Було ухвалено консенсуальне рішення, що на даний момент це є передчасним. Це питання на даний момент взагалі не стоїть. Завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроєкту серед усіх політичних сил, тому і позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і позиція Офісу президента, президента на даний момент електронних повісток бути не може
Він додав, що планів вносити зміни до законів, які би передбачали запровадження електронних повісток, на даний момент немає.
Нагадаємо
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