Вопрос введения электронных повесток пока вообще не стоит. Также планов вносить изменения в законы, предусматривающие введение электронных повесток, на данный момент нет.

Об этом во время брифинга рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

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Когда в Комитете по национальной безопасности обороны и разведки рассматривался законопроект, мы дискутировали в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами. Один из таких вопросов был возможность, или невозможность оформления повесток из-за каких-то электронных средств коммуникаций. Было принято консенсуальные решения, что на данный момент это является преждевременным. Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. Благодаря тому, что этот вопрос был снят, мы получили поддержку этого законопроекта среди всех политических сил, поэтому и позиция Министерства обороны, которая была озвучена, и позиция комитета, и позиция офиса президента, президента на данный момент электронных повесток быть не может - сказал Вениславский.

Он добавил, что планов вносить изменения в законы, которые бы предусматривали введение электронных повесток, на данный момент нет.

Напомним

В приложении " Резерв+ "нет функционала отправкой электронных повесток. Пока не будет принято соответствующее законодательство, такого функционала в "Резерв+" разрабатываться не будет.