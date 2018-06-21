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На чоловіків, які влаштували стрілянину у Миколаєві, склали адмінпротоколи

На чоловіків, які влаштували стрілянину у Миколаєві, склали адмінпротоколи

Київ • УНН

 • 7731 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. На обох учасників конфлікту зі стріляниною у Миколаєві склали адміністративні протоколи. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.

Сигнал про те, що поблизу готелю на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової у Центральному районі Миколаєва двоє чоловіків стріляли, надійшло до поліції сьогодні.

На місці події поліцейські застали обох учасників конфлікту – двох чоловіків 39-ти та 35-ти років. З'ясувалося, що постріли здійснювалися у повітря та в землю з пістолетів травматичної дії, на зберігання яких в обох чоловіків є відповідні дозволи.

"Учасники конфлікту були запрошені до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. Відносно обох чоловіків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 174 КУпАП (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку)", – зазначили у ГУНП.

Крім того, поліція скерувала клопотання до суду про анулювання дозволів правопорушників на зберігання та носіння зброї.

Чоловікам загрожує покарання від накладення штрафу до адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією зброї.

Нагадаємо, конфлікт двох чоловіків стався сьогодні у Миколаєві. Під час нього один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його в своєму авто. 

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