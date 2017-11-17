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На Черкащині стався вибух у будинку, є постраждалі

На Черкащині стався вибух у будинку, є постраждалі

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вибух у житловому будинку стався у селі Бузівка на Черкащині напередодні, постраждали дві людини, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Черкаській області.

На місце події, про яку у ДСНС повідомили о 13:30, відправили рятувальників, швидку допомогу, газову службу та поліцейських.

Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили зруйновану будівлю веранди, яка була охоплена вогнем.

Вказано, що до вибуху та подальшої пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.

Постраждалий чоловік за допомогою газового балону намагався розпалити котел опалення, проте, допустив витік газу з балону, який, наповнивши невелике приміщення, спалахнув. У результаті вибуху вибуховою хвилею було пошкоджено зовнішні стіни та зруйноване дерев’яне перекриття веранди. Самого чоловіка вибуховою хвилею відкинуло до житлового будинку, що врятувало йому життя, оскільки він не потрапив під завал з будівельних конструкцій.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини, - 73-річний чоловік (батько господаря) та його 68 - річна дружина. Обох постраждалих з чисельними опіками тіла було госпіталізовано до Жашківської районної лікарні.

О 14:00 пожежу було локалізовано, а о 14:20 повністю ліквідовано.

Нагадаємо, у Черкасах маршрутка зіткнулася з вантажівкою, дев'ятеро постраждалих.

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