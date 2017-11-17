В Черкасской области произошел взрыв в доме, есть пострадавшие

На место события, о котором в ГСЧС сообщили в 13:30, отправили спасателей, скорую помощь, газовую службу и полицейских.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели разрушенное здание веранды, которая была охвачена огнем.

Указано, что к взрыву и последующему пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Пострадавший мужчина с помощью газового баллона пытался разжечь котел отопления, однако, допустил утечку газа из баллона, который, наполнив небольшое помещение, загорелся. В результате взрыва взрывной волной были повреждены наружные стены и разрушено деревянное перекрытие веранды. Самого мужчину взрывной волной отбросило до жилого дома, что спасло ему жизнь, поскольку он не попал под завал из строительных конструкций.

В результате взрыва пострадали два человека - 73-летний мужчина (отец хозяина) и его 68-летняя жена. Оба пострадавших с многочисленными ожогами тела были госпитализированы в Жашковскую районную больницу.

В 14:00 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован.

Напомним, в Черкассах маршрутка столкнулась с грузовиком, девять пострадавших.