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На Буковині виявили 436 нових випадків коронавірусу за добу

На Буковині виявили 436 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 10619 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 16 жовтня зафіксували 436 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 196 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 98 266 випадків хвороби. За останню добу 196 людей одужало, 85 172 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 229 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1494 ПЛР-досліджень та 889 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 623 882 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 414 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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