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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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На Буковині від коронавірусу одужали понад 75 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 39 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 665 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині від коронавірусу одужали понад 75 тисяч осіб

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 908 випадків хвороби. За останню добу 665 осіб одужали, 75 248 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 752 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 523 ПЛР-дослідження та 124 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 183 855 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 49 436 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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